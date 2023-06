Chasse au trésor. Chaussez vos baskets pour remonter le temps! Quartier du Mail – Ecouen Écouen, 1 juillet 2023, Écouen.

Chasse au trésor. Chaussez vos baskets pour remonter le temps! 1 et 8 juillet Quartier du Mail – Ecouen Gratuit

Un savant a mis au point une machine à voyager dans le temps. Son but ? Remonter le cours de l’histoire pour déterrer un trésor caché dans le Mail. Pour le retrouver, il sera obligé de rencontrer des personnages du passé et de surmonter des épreuves physiques. Souhaitez-vous l’accompagner ?

Ce jeu de piste vous propose de partir à la découverte du Mail et de ses rues aux noms poétiques, en essayant de découvrir un trésor. Ludique et amusant, ce jeu permettra au plus petits de connaitre le quartier, mais aussi l’histoire des personnages qui ont donné leur nom à ses rues. Pour ce faire, des indices seront laissés dans les rues et parcs où les enfants seront invités à déambuler.

Quartier du Mail – Ecouen Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France Le quartier du Mail se situe dans le bas d’Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d’Ecouen, et est aujourd’hui un quartier d’habitations. Transports : Bus 17, arrêt Maillol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

©istock