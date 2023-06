Bibliothèque hors-les-murs, activateur de méninges Quartier du Mail – Ecouen Écouen Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

Val-d'Oise Bibliothèque hors-les-murs, activateur de méninges Quartier du Mail – Ecouen Écouen, 28 juin 2023, Écouen. Bibliothèque hors-les-murs, activateur de méninges 28 juin – 13 juillet Quartier du Mail – Ecouen Gratuit – entrée libre La bibliothèque André Malraux d’Ecouen vous propose de se retrouver au Mail. Au programme :

– Lecture en extérieur bien installé sur des poufs

– Découvrir des nouveautés, des livres sur le sport, l’histoire du cirque etc

– Don de magazines

– lire des mangas, BD et tout type de livres Quartier du Mail – Ecouen Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France Le quartier du Mail se situe dans le bas d’Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d’Ecouen, et est aujourd’hui un quartier d’habitations. Transports : Bus 17, arrêt Maillol Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T17:30:00+02:00

