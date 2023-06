Fête de la musique Quartier du Mail – Ecouen Écouen, 24 juin 2023, Écouen.

Fête de la musique Samedi 24 juin, 19h00 Quartier du Mail – Ecouen Gratuit

La fête de la musique accueille « Ceux qui marche debout » sont de retour avec un 10e album toujours plus funck mais aussi subtilement bluesy. Après 30 ans d’éxistance des shows avec Fred Wesley et Macéo Parker, un générique pour Cédric Klapisch et plus de 1 500 concerts dans 40 pays, le combo continue de faire danser les foules. Une écoute de l’album et le pied tappe spontanémant, la tête se balance agréablement, les hanches se détendent sensuellement. Dès le premier titre, tropical, le ton est donné pour un parcours rythmé façon JB’s. Un mélange de groove syncopés, de mélodie symples et de solos cuivrés pour un voyage au pays d’un blues qui vous mettra des fourmis dans les jambes.

Ils seront accompagnés d’Abibou Playmo connu sur la scène internationale pour ses figures de hip hop les plus plus !

Quartier du Mail – Ecouen Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France Le quartier du Mail se situe dans le bas d’Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d’Ecouen, et est aujourd’hui un quartier d’habitations. Transports : Bus 17, arrêt Maillol

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

