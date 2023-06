Olympiades Hip hop Quartier du Mail – Ecouen Écouen Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

Val-d'Oise Olympiades Hip hop Quartier du Mail – Ecouen Écouen, 24 juin 2023, Écouen. Olympiades Hip hop Samedi 24 juin, 19h00 Quartier du Mail – Ecouen Gratuit Abibou Playmo s’est fait connaître sur la scène du hip hop.

Il met en place le 1er concours de danse Hip-Hop du Val-d’Oise, qui porte le nom de « Autant en emporte la danse ». Il participe également au concert « Maghreb Dance 2000 » à Bercy. Après quelques temps dans un autre groupe (Funkadelite) ? Il part finalement en carrière solo? Il danse pour des artistes tel que Sniper, Diam’s ou en première partie de Willy Denzey?

Il sera à la fête de la musique venez nombreux pour ces olympiades du hip hop Quartier du Mail – Ecouen Allée Aristide Maillol 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France Le quartier du Mail se situe dans le bas d’Ecouen. Historiquement, il reliait la Plaine de France au château d’Ecouen, et est aujourd’hui un quartier d’habitations. Transports : Bus 17, arrêt Maillol Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

