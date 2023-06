Initiation aux échecs et tournois Quartier du mail Écouen Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

Val-d'Oise Initiation aux échecs et tournois Quartier du mail Écouen, 8 juillet 2023, Écouen. Initiation aux échecs et tournois Samedi 8 juillet, 14h00 Quartier du mail Gratuit En partenariat avec l’association Escale, la mairie d’Ecouen vous propose une initiation aux échecs. Venez vous entrainer avec un professeur spécialisé qui vous apprendra les bases de ce jeu ancien, et ensuite disputer un tournoi.

Un jeu d’échec géant sera également mis à la disposition de tous, afin d’amuser petits et grands.

Quartier du mail Avenue du Bicentenaire 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d'Oise Île-de-France 01 39 33 09 15 http://ecouen.fr Quartier du Mail Nord, place de l'horloge Gare Écouen-Ezanville, bus 269

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

