Les Escales voyage musical et gourmand avec Antibalas et Kham Meslien Quartier du mail Écouen Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

Val-d'Oise Les Escales voyage musical et gourmand avec Antibalas et Kham Meslien Quartier du mail Écouen, 1 juillet 2023, Écouen. Les Escales voyage musical et gourmand avec Antibalas et Kham Meslien Samedi 1 juillet, 19h30 Quartier du mail Entrée libre Les Escales

Vous êtes invités à une soirée musicale proposée par AQLT en partenariat avec Roissy Pays de France agglomération.

Rejoignez-nous sur l’esplanade du mail pour une soirée musicale inoubliable avec Antibalas & Kham Meslin soirée Afrobeat et Jazz.

Foodtruck des saveurs du monde viendrons titiller vos papilles. Quartier du mail Avenue du Bicentenaire 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 33 09 15 http://ecouen.fr Quartier du Mail Nord, place de l’horloge Gare Écouen-Ezanville, bus 269 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00 ©aqlt Détails Catégories d’Évènement: Écouen, Val-d'Oise Autres Lieu Quartier du mail Adresse Avenue du Bicentenaire 95440 Écouen Ville Écouen Departement Val-d'Oise Lieu Ville Quartier du mail Écouen

Quartier du mail Écouen Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouen/

Les Escales voyage musical et gourmand avec Antibalas et Kham Meslien Quartier du mail Écouen 2023-07-01 was last modified: by Les Escales voyage musical et gourmand avec Antibalas et Kham Meslien Quartier du mail Écouen Quartier du mail Écouen 1 juillet 2023