Quartier du livre : après-midi jeux de société autour des livres et des mots Bibliothèque Buffon, 1 juin 2022, Paris. La bibliothèque Buffon s’associe au Festival Quartier du livre et propose un après-midi jeux de société dans l’univers des livres et des mots.

Date et horaire exacts : Le mercredi 01 juin 2022

de 16h00 à 19h00

gratuit réservation aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, sur place ou par téléphone au 01 55 43 25 25 Venez partager un moment de convivialité ! Nous vous proposerons une sélection de jeux narratifs, de lettres, et d’imagination… N’hésitez pas à apporter vos propres jeux si vous souhaitez les faire découvrir. La réservation est conseillée sur place ou par téléphone. Mercredi 1er juin de 16h à 19h Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

5 : Gare d’Austerlitz (Paris) (351m) 89 : Buffon – Jardin des Plantes (Paris) (247m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 Pixabay

