Festival Peaux à Pau : Soirée Gnawa Quartier du Hédas Pau, 2 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Nous allons clôturer cette quatrième édition à travers la musique Gnawa venue tout droit du Maroc. Vous pourrez également déguster un couscous préparé pour cette occasion.

Ne manquez pas ce dernier évènement festif et gourmand !!

Participation des classes de percussions et de batterie des écoles de musique de Lons, Poey de Lescar, Montardon, Lescar, El camino, Bizanos, Arzacq, l’Agora, Fabrice Manconi et du du conservatoire de Pau

20h : Orchestre des claviers du festival

21h30 : Gabacho Maroc

Le dialogue entre les instruments occidentaux, africains et orientaux aura rarement trouvé plus belle matière. De l’Espagne au Maroc en passant par la France, les huit musiciens enrichissent leur musique de leurs cultures, en une joyeuse communion. Empruntant autant à la world, qu’au jazz, ou au traditionnel gnaoui, leur répertoire est coloré, festif et raffiné. (…).

Quartier du Hédas

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We’ll be closing this fourth edition with Gnawa music straight from Morocco. You’ll also be able to enjoy a couscous prepared just for the occasion.

Don’t miss this last festive and gourmet event!

Participation by percussion and drumming classes from the music schools of Lons, Poey de Lescar, Montardon, Lescar, El camino, Bizanos, Arzacq, l?Agora, Fabrice Manconi and the Conservatoire de Pau

8pm: Festival keyboard orchestra

9:30pm: Gabacho Maroc

The dialogue between Western, African and Oriental instruments will rarely have found more beautiful material. From Spain to Morocco, via France, the eight musicians enrich their music with their cultures, in a joyful communion. Borrowing as much from world music as from jazz or traditional Gnaoui, their repertoire is colorful, festive and (…)

Cerraremos esta cuarta edición con música gnawa llegada directamente de Marruecos. También podrá degustar un cuscús preparado para la ocasión.

No se pierda esta última cita festiva y gastronómica

Clases de percusión y percusión de las escuelas de música de Lons, Poey de Lescar, Montardon, Lescar, El Camino, Bizanos, Arzacq, l’Agora, Fabrice Manconi y el Conservatorio de Pau

20.00 h: Orquesta de Teclados del Festival

21.30 h: Gabacho Maroc

El diálogo entre instrumentos occidentales, africanos y orientales rara vez ha sido mejor. De España a Marruecos, pasando por Francia, los ocho músicos enriquecen su música con sus culturas, en una alegre comunión. Tomando prestado tanto de la world music como del jazz o del gnaoui tradicional, su repertorio es colorista, festivo y (…)

Wir werden diese vierte Ausgabe mit Gnawa-Musik aus Marokko ausklingen lassen. Außerdem können Sie einen eigens für diesen Anlass zubereiteten Couscous genießen.

Verpassen Sie nicht dieses letzte festliche und leckere Ereignis!!!

Teilnahme der Perkussions- und Schlagzeugklassen der Musikschulen von Lons, Poey de Lescar, Montardon, Lescar, El camino, Bizanos, Arzacq, l’Agora, Fabrice Manconi und des Konservatoriums von Pau

20 Uhr: Orchester der Festival-Keyboards

21.30 Uhr: Gabacho Marokko

Der Dialog zwischen westlichen, afrikanischen und orientalischen Instrumenten wird selten einen schöneren Stoff gefunden haben. Von Spanien über Frankreich bis Marokko bereichern die acht Musiker ihre Musik mit ihren Kulturen in einer fröhlichen Gemeinschaft. Ihr Repertoire ist farbenfroh, festlich und raffiniert und entlehnt sich gleichermaßen der Weltmusik, dem Jazz und der traditionellen Gnaoui-Musik. (…)

