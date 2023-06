Festival Peaux à Pau : Rassemblement des Harmonies du territoire Quartier du Hédas Pau, 2 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Rassemblement des harmonies du territoire

La pratique amateur est essentielle pour Peaux à Pau. Ainsi, nous avons décidé de rassembler des harmonies du territoire dans un seul et même lieu. Ces ensembles représentent cette pratique conviviale, chaleureuse et importante pour nos villes. Des jeunes talents percussionnistes joueront en solistes avec ces orchestres.

Participation des Orchestres d’Harmonie du Conservatoire de Pau, de l’harmonie Paloise, des harmonies de Lescar, Arzacq et Oloron..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Quartier du Hédas

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Gathering of local bands

For Peaux à Pau, amateur practice is essential. That’s why we’ve decided to bring together a number of local bands in a single venue. These ensembles represent the warmth and conviviality that are so important to our towns and cities. Young talented percussionists will perform as soloists with these orchestras.

Orchestres d?Harmonie du Conservatoire de Pau, l?harmonie Paloise, Lescar, Arzacq and Oloron will be taking part.

Reunión de bandas locales

La práctica amateur es esencial para Peaux à Pau. Por eso hemos decidido reunir en un mismo lugar a las bandas de música de la región. Estos conjuntos representan el ambiente cálido y amistoso que es tan importante para nuestros pueblos y ciudades. Jóvenes talentos de la percusión actuarán como solistas con estas bandas.

Participarán las Orquestas de Armonía del Conservatorio de Pau, la Armonía Paloise y las armonías de Lescar, Arzacq y Oloron.

Zusammenkunft der Harmonien des Gebiets

Die Amateurpraxis ist für Peaux à Pau von entscheidender Bedeutung. Daher haben wir beschlossen, die Harmonien des Territoriums an einem Ort zu versammeln. Diese Ensembles repräsentieren diese gesellige, herzliche und für unsere Städte wichtige Praxis. Junge Schlagzeug-Talente werden als Solisten mit diesen Orchestern spielen.

Teilnahme der Blasorchester des Konservatoriums von Pau, der Harmonie Paloise und der Harmonien von Lescar, Arzacq und Oloron.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Pau