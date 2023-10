Projection de la Fresque du futur, imaginer la ville en 2050-2100 Quartier du Grand Mirail Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Projection de la Fresque du futur, imaginer la ville en 2050-2100 Quartier du Grand Mirail Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse. Projection de la Fresque du futur, imaginer la ville en 2050-2100 20 octobre – 15 décembre Quartier du Grand Mirail Accès libre et gratuit La Fresque du futur En amont de Un dimanche au bord du lac de la Reynerie, le Quai des Savoirs a invité les habitants du Grand Mirail à réaliser une fresque collective intitulée La fresque du futur. En lien avec l’exposition Feux, mégafeux présentée au Quai des Savoirs, il s’agissait d’imaginer à quoi pourrait ressembler Toulouse en 2050-2100. Loin de poser une vision purement pessimiste de l’avenir dans le contexte du changement climatique, les habitants ont pu imaginer des « futurs désirables » à l’échelle de la ville. Animés par l’autrice-illustratrice Aurélie Calmet (Auka), ce sont huit ateliers avec tout type de public qui ont été menés en septembre avec le centre social Bellefontaine, la médiathèque Grand M, la maison de chômeurs TO7, la régie de quartier Reynerie Services, le collectif Abbal, l’école élémentaire Françoise Héritier, et l’association Parle avec elles. Chaque atelier a abouti à la production d’une planche. À la manière d’un cadavre exquis, une trame ou fil rouge relie l’ensemble des planches qui constituent la fresque. Cette fresque est exposée le 8 octobre lors d’un Dimanche au bord du lac puis projetée sur les façades des immeubles de La Reynerie à l’occasion du festival Lumières sur le Quai, du 20 octobre au 15 décembre. Accès libre & gratuit

