Marché des créateurs d’Arts Quartier du Château Pau, 28 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Flânez dans le quartier du château, à la rencontre de verriers, céramistes, encadreurs, artisans qui travaillent le cuir, le tissage, des fabricants de bérets, bijoux en résine etc..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 22:00:00. EUR.

Quartier du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take a stroll around the castle district, and meet glassmakers, ceramists, framers, leatherworkers, weavers, beret makers, resin jewelers and more.

Pasee por el barrio del castillo y conozca a vidrieros, ceramistas, enmarcadores, artesanos del cuero, tejedores, fabricantes de boinas, joyas de resina y muchos más.

Schlendern Sie durch das Schlossviertel und treffen Sie auf Glasbläser, Keramiker, Rahmenmacher, Handwerker, die mit Leder arbeiten, Webereien, Hersteller von Baskenmützen, Schmuck aus Kunstharz etc.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Pau