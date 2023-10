Festival LES RUES JOYEUSES Quartier du Centre-ville, Tourcoing Tourcoing, 18 mai 2019, Tourcoing.

un évènement Lille3000 Eldorado

Pendant tout un week-end, Tourcoing se transformera en une scène géante pour vous faire vivre les arts dans la rue. 20 compagnies occuperont l’ensemble des espaces piétonniers du centre ville : place Victor Hassebroucq, square Churchill, Grand Place, rues piétonnes, axe Leclerc et parvis Saint Christophe. Plus de 60 représentations gratuites pour vous faire voyager et vous surprendre !

Programmation pour tous les publics.

De 14h30 à 20h30 le samedi et de 15h à 19h30 le dimanche.

Fatalia’s empire of broken dreams – compagnie fatalia (Allemagne)

Cup of tea – compagnie ebadidon (Belgique)

La Françoise des jeux – la gazinière compagnie (Hauts-de-France)

Lanterne rouge – cirque pépin (Auvergne-Rhône-Alpes)

On a testé pour vous – les romain michel (Nouvelle aquitaine)

Pat’Mouille & ses Mouillettes – compagnie progéniture (Ile de France)

Prince a dénuder – compagnie ocus (Bretagne)

Stories – compagnie les dudes (Québec)

Les visiteurs – créatures compagnie (Pays de la Loire)

Le zeste culinaire – compagnie la bugne (Hauts-de-France)

La belle escabelle – compagnie doble mandoble (Belgique)

Anatomik – compagnie madam’kanibal (Nouvelle Aquitaine)

La légende de verbruntschneck – la fox compagnie (grand est)

Le monde est un village – l’éléphant dans le boa (Hauts-de-France)

Magic kermesse – théâtre du Nombr’île (Belgique)

Zebatuca – compagnie zebatuca (Hauts-de-France / Wallonie)

Jeux anciens – Lille O Pirates (Hauts-de-France)

Pupille – compagnie next / street light (Tourcoing)

Les Têtes Led – Compagnie Articho (Hauts-de-France)

Banda Loco Jazz – Collectif Loco Live (Hauts-de-France)

Nos Quartiers ont un Incroyable Talent – 3 finalistes de l’épreuve 2018 (Léo Deschodt, Street Light, Armand Delattre)

Spectacles, déambulations, concerts et autres surprises pour vous émerveiller !

Quartier du Centre-ville, Tourcoing Centre-ville, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 13 30

2019-05-18T14:30:00+02:00 – 2019-05-18T20:30:00+02:00

2019-05-19T15:00:00+02:00 – 2019-05-19T19:30:00+02:00

Ville de Tourcoing