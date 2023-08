Fête du quartier du Bizet Quartier du Bizet Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord Fête du quartier du Bizet Quartier du Bizet Armentières, 25 août 2023, Armentières. Fête du quartier du Bizet 25 – 28 août Quartier du Bizet Quartier du Bizet rue St Eloi, Armentières Armentières 59280 Nord https://www.google.com/maps/dir/50.6957698,2.8756808/quartier+bizet+armentieres/@50.6986332,2.8720155,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47dcd6ea101dcd33:0xf5fe21c6006b91cc!2m2!1d2.884155!2d50.7057634?entry=ttu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T14:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:59:00+02:00

2023-08-28T16:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Quartier du Bizet Adresse rue St Eloi, Armentières Ville Armentières Departement Nord Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Quartier du Bizet Armentières latitude longitude 50.703916;2.885554

Quartier du Bizet Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/