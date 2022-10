Festivités de Noël Quartier du Banlay Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Festivités de Noël Quartier du Banlay, 14 décembre 2022, Nevers. Festivités de Noël Mercredi 14 décembre, 14h00 Quartier du Banlay

Entrée Libre, Grartuit

Marché de Noël, Animations, Distribution de cadeaux, Chocolats chaud, Jus de fruit, Papillotes, Crèpes Quartier du Banlay nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Petit marché de Noël : présence de commerçants éclectiques et un barnum pour chaque centre social des quartiers qui pourront proposer des animations,

Ballade en calèche tirée par des ânes,

Présence du traineau du père Noël ainsi que du père Noël avec son renne,

Photo souvenir Polaroid proposée gratuitement aux familles qui le souhaitent,

Chocolats chaud et jus de fruits gratuits,

Distribution de papillotes en chocolat,

Distribution de cadeaux pour les enfants et adolescents,

Présence d’un foodtruck proposant des crêpes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T14:00:00+01:00

2022-12-14T18:30:00+01:00

