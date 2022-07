Quartier du 14 Juillet – Marché nocturne gourmand Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Quartier du 14 Juillet – Marché nocturne gourmand Pau, 22 juillet 2022, Pau. Quartier du 14 Juillet – Marché nocturne gourmand

Quartier du 14 Juillet Rue Roselyne Pau Pyrénées-Atlantiques Rue Roselyne Quartier du 14 Juillet

2022-07-22 18:00:00 – 2022-07-22 22:30:00

Rue Roselyne Quartier du 14 Juillet

Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 organisé par le Comité XIV Juillet Pau Rive Gauche

Animation musicale, jeux pour enfants organisé par le Comité XIV Juillet Pau Rive Gauche

Animation musicale, jeux pour enfants organisé par le Comité XIV Juillet Pau Rive Gauche

Animation musicale, jeux pour enfants comité 14 juillet

Rue Roselyne Quartier du 14 Juillet Pau

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Pau Pyrénées-Atlantiques Rue Roselyne Quartier du 14 Juillet Ville Pau lieuville Rue Roselyne Quartier du 14 Juillet Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Quartier du 14 Juillet – Marché nocturne gourmand Pau 2022-07-22 was last modified: by Quartier du 14 Juillet – Marché nocturne gourmand Pau Pau 22 juillet 2022 Quartier du 14 Juillet Rue Roselyne Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques