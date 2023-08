Visite Guidée la savane Quartier dit La Barrrière de Saint-Paul Boucan-Canot Catégorie d’Évènement: Boucan-Canot Visite Guidée la savane Quartier dit La Barrrière de Saint-Paul Boucan-Canot, 16 septembre 2023, Boucan-Canot. Visite Guidée la savane Samedi 16 septembre, 08h00 Quartier dit La Barrrière de Saint-Paul Sur inscription, à prévoir protection solaire/Chapeau/Casquette/Basket, eau, avoir une bonne condition physique Balade-découverte de la savane et de son histoire. Le parcours se termine par un moment de dégustation de tisane rafraîchissante et par une prestation de maloya dans la savane.

Rdv dans le parking du quartier la Barrière avant le Cap Lahousaye. Quartier dit La Barrrière de Saint-Paul N1A 97460 Saint-Paul Boucan-Canot 97862 La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262457641 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Boucan-Canot Autres Lieu Quartier dit La Barrrière de Saint-Paul Adresse N1A 97460 Saint-Paul Ville Boucan-Canot latitude longitude -21.019635;55.250345

