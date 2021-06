Quartier d’été pour la grande fête Partir en Livre Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance, 30 juin 2021-30 juin 2021, Tinqueux.

[http://www.partirenlivre.fr](http://www.partirenlivre.fr)omédiens et musiciens vous donnent rendez-vous sur le parvis du Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux pendant tout le mois de Juillet pour la grande fête du livre et de la lecture jeunesse Partir en Livre._ Assistez à des lectures publiques, spectacles et ateliers animés par les artistes. Profitez de l’espace lecture et jeux d’artistes au cœur de l’installation Mer et merveilles de l’artiste Gaëlle Allart. Échangez avec auteurs, illustrateurs et artistes devant les étals de la librairie ou autour du Café de la plage, sur fond de musique festive. Bref, retrouvez-nous autour de la poésie et des livres ! *Créneaux réservés aux groupes : 14H à 16H sur inscription. Plus d’événements Partir en livre sur www.partirenlivre.fr et toute la programmation sur [https://fr.calameo.com/read/001734301570583b3220e](https://fr.calameo.com/read/001734301570583b3220e)

Entrée libre

Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



