Balma Lac Saint-Clair Balma, Haute-Garonne Quartier d’été – Mercredi 28 juillet Lac Saint-Clair Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Quartier d’été – Mercredi 28 juillet Lac Saint-Clair, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Balma. Quartier d’été – Mercredi 28 juillet

le mercredi 28 juillet à Lac Saint-Clair

Structures gonflables, balades en calèche, sensibilisation et initiation à la pêche, magie, sculptures de ballons, éveil musical, coin des petits, ateliers créatifs… Goûter offert à 16h, spectacle de bulles à 17h

Renseignements

Jusqu’au bout du rêve ! Lac Saint-Clair 22 Chemin de Sironis, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Lac Saint-Clair Adresse 22 Chemin de Sironis, 31130 Balma Ville Balma lieuville Lac Saint-Clair Balma