Balma Parc de Lagarde Balma, Haute-Garonne Quartier d’été – Mercredi 21 juillet Parc de Lagarde Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Quartier d’été – Mercredi 21 juillet Parc de Lagarde, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Balma. Quartier d’été – Mercredi 21 juillet

le mercredi 21 juillet à Parc de Lagarde

Venez rejoindre les équipes des Maisons de quartier pour un moment festif : jeux d’eau, structures gonflables, coin des petits, ateliers créatifs, éveil musical, percussions, initiation de danses des îles, maquillage, atelier floral… Un goûter vous est offert à 16h. Apéro Flashmob à 18h.

Renseignements

Destination les îles ! Parc de Lagarde Bois de Lagarde, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de Lagarde Adresse Bois de Lagarde, 31130 Balma Ville Balma lieuville Parc de Lagarde Balma