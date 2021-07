Balma Lasbordes Balma, Haute-Garonne Quartier d’été – Mardi 13 juillet Lasbordes Balma Catégories d’évènement: Balma

le mardi 13 juillet à Lasbordes

Trampoline, ventriglisse, structures gonflables, faucheuse infernale, taureau rodéo, tir au but, pêche aux canards, coin des petits, chamboule tout… Le tout en musique avec l’Association Manivelles Occitanes et ses orgues de barbarie. Un goûter vous est offert à 16h. À 18h, tournoi de pétanque et BBQ sur inscription.

Lasbordes Place Claude Monet, 31130 Balma

