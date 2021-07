Nantes Place Rosa Parks Loire-Atlantique, Nantes Quartier d’été à Malakoff Place Rosa Parks Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Quartier d’été à Malakoff Place Rosa Parks, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Nantes. 2021-07-26

Horaire : 17:00 19:00

Gratuit : oui 16-30 ans Profitez de ces temps conviviaux pour échanger et s’informer sur l’offre associative et les dispositifs de soutien pour les 16-30 ans. Place Rosa Parks Bd de Berlin Malakoff – Saint-Donatien Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Rosa Parks Ville Nantes Age maximum 16-30 ans lieuville Place Rosa Parks Nantes