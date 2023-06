LES VIOLETTES FETENT LA MUSIQUE quartier des violettes L’Union, 21 juin 2023, L'Union.

LES VIOLETTES FETENT LA MUSIQUE Mercredi 21 juin, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30 quartier des violettes

A partir de 18h, le quartier des violettes ouvre sa scène.Karaoke, percussions affricaines avec , rock, folk avec Eric et Anne, les groupes The Suspenders, Beers Nuts and Fire et Up Right vous emmennent dans leur univers musical pour cette première soirée d’été.

quartier des violettes rue Angèle Bettini Del Rio 31240 L'Union

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:30:00+02:00

2023-06-21T23:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

