Journées Européennes du Patrimoine 2023 – Curieuse visite curieuse Dimanche 17 septembre, 14h30 Quartier des sciences Gratuit, inscription sur le site des Curieuses Visites Curieuses

Visite du Quartier des Sciences – 2h

Déambulez dans cet ancien berceau des sciences et entrez dans les salles historiques de la faculté de Médecine.

En compagnie de Sherlock Holmes et Watsonia, percez le mystère de la mort de Simon de Montfort.

Avec un scientifique en minéralogie – géologie, découvrez les activités de recherche de l’ancienne faculté des sciences réhabilitée pour accueillir le Quai des savoirs et le siège social de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

Intervenants :

Sonia Moussay (historienne),

Fabrice Guérin (comédien),

Marielle Mouranche (responsable livres anciens – SICD)

Didier Beziat (enseignant-chercheur au Laboratoire Géosciences Environnement Toulouse)

Horaires :

Le dimanche 17 septembre, de 14h30 à 16h30

À partir de 10 ans,

Gratuit, inscription obligatoire sur le site de Visites Curieuses Visites

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite sauf pour la salle de dissection

Lieu du rendez-vous : devant l’entrée du Théâtre Sorano, 35 allées Jules Guesde, Toulouse

—

Crédit image : Curieuses Visites Curieuses

Quartier des sciences Allée Jules Guesde, Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

