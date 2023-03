Le mur des squelettes Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs, 13 mai 2023, Toulouse.

Le mur des squelettes Samedi 13 mai, 19h00 Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs

Les élèves de la classe du collège Rosa Parks jouent les médiateurs le temps d’une soirée pour présenter le mur des squelettes et le squelette de la baleine.

Quartier des sciences – Muséum de Toulouse – Quai des Savoirs 35 allées jules guesde, toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie http://www.museum.toulouse.fr;http://www.quaidessavoirs.fr;https://www.facebook.com/museumdetoulouse;https://twitter.com/museumtoulouse;https://www.facebook.com/quaidessavoirs/;https://twitter.com/quaidessavoirs;https://www.youtube.com/channel/UCWJGA4VP2ZOfeprS35gIEAg Dans un cadre propice aux visites, à la détente et aux échanges, le Quartier des sciences propose à tous, petits et grands, une expérience unique, mêlant découvertes innovantes et culturelles. Bordé par le Jardin des plantes, écrin de verdure en plein centre-ville, il abrite deux sites d’exception qui font dialoguer recherche, sciences, arts et culture, entre histoire et nouvelles technologies : le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse et le Quai des Savoirs. Au Muséum, voyagez dans le temps et laissez-vous conter les secrets du monde du vivant. Vous y découvrirez des collections remarquables, une programmation multiple et ludique. Installé dans l’édifice historique de l’ancienne Faculté des sciences, le Quai des Savoirs, centre de découvertes et de rencontres culturelles, artistiques et scientifiques, éveillera votre curiosité : une invitation à découvrir et explorer les sciences autrement. Muséum : 35 allées Jules Guesde / Quai des Savoirs : 39 allées Jules Guesde / ouverture du mardi au dimanche 10h-18h / tram T1 (terminus Palais de Justice), métro ligne B Carmes ou Palais de Justice, bus lignes Linéo 8, 12, 29, 31, 44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

