Action de sensibilisation sur la précarité énergétique Quartier des Ormes du Mail – Andrillons, 12 avril 2023, Fleury-les-Aubrais. Action de sensibilisation sur la précarité énergétique Mercredi 12 avril, 14h00 Quartier des Ormes du Mail – Andrillons Gratuit Avec l’inflation, nous sommes tous à la recherche d’informations et conseils pour réaliser des économies d’énergie.

L’action « Médiaterre : Agis pour la planète ! » propose une après-midi ludique autour des économies d’énergie dans le quartier des Ormes du Mail-Andrillon, de 14 h à 17 h.

3 stands (Gaz, Eau, Electricité) seront animés par Unis-Cité. Un correspondant Solidarité Région Centre Val-de-Loire d’EDF sera présent pour transmettre des informations et donner des conseils pour réduire sa facture. Quartier des Ormes du Mail – Andrillons Promenade du 1er Mai Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00 Atelier Quartier SHUTTERSTOCK

