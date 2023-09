Cet évènement est passé Visite du site de Ponteau Quartier des Laurons Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Visite du site de Ponteau Quartier des Laurons Martigues, 16 septembre 2023, Martigues. Visite du site de Ponteau Samedi 16 septembre, 10h00 Quartier des Laurons Inscriptions obligatoires, places limitées Le saviez-vous? A proximité du vallon des Renaïres, entre Méditerranée et garrigue se cache un petit trésor de biodiversité: le site de Renaïre-Ponteau. Connu notamment pour les nombreuses espèces de plantes protégées qu’il abrite, ce site préservé est normalement fermé au public.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de partir à sa découverte en compagnie d’une chargée de mission du Conservatoire d’espaces naturels de PACA.

Places limitées : Réservation obligatoire au 04 90 47 02 01 Quartier des Laurons Route de Ponteau 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 47 02 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

