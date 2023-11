ARCHICITY | Résidence OREPA quartier des Grisettes Montpellier, 2 décembre 2023, Montpellier.

ARCHICITY | Résidence OREPA Samedi 2 décembre, 10h00 quartier des Grisettes Gratuit, sur inscription

Situé dans le quartier des Grisettes à Montpellier, ce projet est un immeuble en bois de 9 logements, s’inscrivant dans la même écriture architecturale que celle de la résidence MASCOBADO, visitée il y a quelques années avec la MAOM.

Les logements orientés Est/Ouest sont desservis par des coursives en bois extérieures accrochées à la façade. Les logements sont construits en bois recouverts d’un bardage bois, transcrivant la volonté d’un volume sobre et dynamique.

Enfin, les habitants bénéficient notamment d’une grande toiture terrasse collective et d’un jardin partagé.

Le projet est labellisé No Watt et Haute Qualité Environnement.

quartier des Grisettes 635 avenue de la Réglisse Montpellier 34009 Croix d’Argent Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/maisonarchitectureom »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/residence-orepa-habitat-participatif »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

archicity visite

Architecture Environnement