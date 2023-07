« Lire sans frontière », fête de la bibliothèque de rue Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou, 12 juillet 2023, Nogent-le-Rotrou.

« Lire sans frontière », fête de la bibliothèque de rue Mercredi 12 juillet, 10h00 Quartier des Gauchetières

Au coeur du quartier des Gauchetières, ateliers calligraphie, livres déguisés, kamishibaï…

Arbres à livres… coin pour les tout-petits et pour les plus grands.

Spectacles « Histoires de papier » (à partir de 6 mois) par la Cie Chuchoconto, Fables de La Fontaine en français et Massalit, « Le petit théâtre » (familial) par la Cie Autre Direction, conte, musique et marionnettes…

Repas et goûter partagés

Quartier des Gauchetières Gauchetières 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Espace avec jeux d’enfants parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T21:00:00+02:00

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T21:00:00+02:00

©ATD Q.M Nogent Le Rotrou