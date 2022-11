Promenade en calèche Quartier des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Promenade en calèche Quartier des Cordeliers, 23 décembre 2022, Albi. Promenade en calèche Vendredi 23 décembre, 14h30 Quartier des Cordeliers Laissons entrer la magie de Noël dans les rues. Les petits l’attendent ! Les grands l’apprécient ! L’association Cordeliers-Lapérouse vous propose une promenade en calèche dans les rues du quartier. Quartier des Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Le vendredi 23 décembre 2022 à partir de 14h30 Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

