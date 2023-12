12ÈME TOURNOI GARGAN’JEUN’S Quartier des Chauvets Langogne, 1 décembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Le Badminton Club Langonais organise son 12ème tournoi Gargan’Jeun’s.

Tournoi de badminton ouvert aux catégories poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors en simple et vétérans en double, catégories : R/D/P au gymnase municipal.

Buvette et restau….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Quartier des Chauvets

Langogne 48300 Lozère Occitanie



The Badminton Club Langonais organizes its 12th Gargan’Jeun’s tournament.

Badminton tournament open to Chicks, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors in singles and Veterans in doubles, categories: R/D/P at the municipal gymnasium.

Refreshments and …

El Club de Bádminton de Langonais organiza su 12º torneo Gargan’Jeun’s.

Torneo de bádminton abierto a menores de edad (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors) en individuales y veteranos en dobles, categorías: R/D/P en el gimnasio municipal.

Bar de refrescos y …

Der Badminton Club Langonais organisiert sein 12. Gargan’Jeun’s Turnier.

Badminton-Turnier für die Kategorien Küken, Benjamins, Minis, Kadetten, Junioren im Einzel und Veteranen im Doppel, Kategorien: R/D/P in der städtischen Sporthalle.

Getränk und Restau…

Mise à jour le 2023-11-28 par 48 – OT Langogne