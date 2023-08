Déambulation interactive accompagnée Quartier des Arts, Draguignan Draguignan, 16 septembre 2023, Draguignan.

Déambulation interactive accompagnée Samedi 16 septembre, 15h00 Quartier des Arts, Draguignan Gratuit, sur inscription, connexion web sur smartphone obligatoire

À 15h, départ près de la fontaine située à la place aux Herbes. La période médiévale, une passionnante immersion dans ces temps reculés, vous dévoile des secrets d’histoire, passant quasiment inaperçus aux yeux des promeneurs. Les 30 glorieuses, une invitation à la découverte de l’histoire des familles et des commerçants de l’époque. Des artisans, des bars de jazz, des fêtes de quartier, des anecdotes et des photos rares ! Et de nos jours, présentant tous les artisans et artistes qui animent la vie du quartier, leurs actualités.

Votre smartphone devant disposer d’une connexion web (3G, 4G ou 5G) pas d’application à télécharger. En vous baladant dans ce quartier avec votre smartphone, vous avez la possibilité de scanner chaque numéro de maison et d’y découvrir son histoiire, en trois temps.

Inscriptions : 06 11 22 35 58 – studio@resinemedia.net

Quartier des Arts, Draguignan place aux Herbes 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 22 35 58 »}, {« type »: « email », « value »: « studio@resinemedia.net »}] [{« link »: « mailto:studio@resinemedia.net »}]

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

Résine média