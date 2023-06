Parenthèse enchantée Quartier des Antiquaires Versailles, 9 juin 2023, Versailles.

Parenthèse enchantée 9 juin – 29 juillet Quartier des Antiquaires

Venez déambuler dans plus de 30 galeries pour découvrir les trésors photographiques de l’artiste !

Quartier des Antiquaires 5, rue du Bailliage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France http://www.antiques-versailles.com/ Créé il y a bientôt 40 ans le quartier des Antiquaires de la Geôle et du Bailliage s’est tout de suite affirmé comme le plus grand centre d’art et d’antiquités de l’ouest parisien.

Dans ce lieu chargé d’histoire, à proximité du château, du marché Notre-Dame et du musée Lambinet, c’est une promenade privilégiée pour tous les amateurs et les professionnels de l’antiquité. L’intérêt grandissant et renouvelé pour cet ensemble en fait un marché de renommée internationale. 50 Antiquaires, Galeristes et Experts au cœur du Versailles historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T09:00:00+02:00 – 2023-06-09T20:00:00+02:00

2023-07-29T09:00:00+02:00 – 2023-07-29T20:00:00+02:00