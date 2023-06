Les API (Animations Pieds d’Immeuble) Quartier des 3 communes Romainville Romainville Catégories d’Évènement: Romainville

Les API (Animations Pieds d'Immeuble) Quartier des 3 communes Romainville, 13 juillet 2023, Romainville. Les API (Animations Pieds d'Immeuble) 13 juillet – 17 août

Animations Sportives

Animations scientifiques

Initiation à la forge pour fabriquer une oeuvre collective

parcours motricité pour les petits

et pleins de temps forts Quartier des 3 communes Rue du Chemin Vert, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

