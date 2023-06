Fête de lancement de l’été Quartier des 3 communes Romainville, 5 juillet 2023, Romainville.

Fête de lancement de l’été Mercredi 5 juillet, 12h00 Quartier des 3 communes accès libre

Lancement de l’été avec :

Des ateliers créatifs et artistiques avec l’art en partage

2 représentations du spectacle Hippodrome de Poche de la compagnie Lez’Art (15h et 17h)

Initiation à la forge avec Forge et itinérance : démarrage de la création d’une oeuvre collective

Quartier des 3 communes Rue du Chemin Vert, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T12:00:00+02:00 – 2023-07-05T19:00:00+02:00

