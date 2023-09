Carnet de chantier du local économat de quartier de Villeneuve-les-Salines, réalisé en autoconstruction Quartier de Villeneuve-les-Salines La Rochelle, 14 octobre 2023, La Rochelle.

Carnet de chantier du local économat de quartier de Villeneuve-les-Salines, réalisé en autoconstruction Samedi 14 octobre, 10h30 Quartier de Villeneuve-les-Salines Gratuit. Sur inscription.

Projet d’écologie urbaine, urbanité républicaine, économie populaire : Le chantier en auto-construction du local économat de quartier représente la mémoire immatérielle :

– D’une délégation de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage confiée par la municipalité à une association de quartier : l’Unité Voisinale.

– De l’animation d’une maîtrise d’usage pour le développement d’une citoyenneté active.

– D’un parcours de formation en alternance sous forme de chantier-école aux métiers du bâtiment.

– D’un parcours de création collective d’art ornemental urbain contemporain.

– De la petite histoire de l’inauguration par le maire et ministre du Commerce et de l’Artisanat, Michel Crépeau.

Quartier de Villeneuve-les-Salines 4 rue Alphonse Baudin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Villeneuve Les Salines Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

©Association Unité Voisinale