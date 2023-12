Noel a Saint-Maurice Pellevoisin Quartier de Saint-Maurice Pellevoisins Lille, 13 décembre 2023 09:00, Lille.

Noel a Saint-Maurice Pellevoisin 13 – 21 décembre Quartier de Saint-Maurice Pellevoisins

Au programme

Le 13 décembre photo du pére-noel à partir de 10h aux marché de Pellevoisin (Parvis Notre-Dame de Pellevoisin)

Le 13 décembre Village de noel et remise colis de noel pour les ainés à partir de 14h au parc barberousse et à la salle multi-activités de la mairie de Saint-Maurice pellevoisin

Le 16 décembre Photo du pere-noel et kermesse de noel à partir de 14h au parc barberousse et à la salle multi-activités de la mairie de Saint-Maurice pellevoisin

Le 16 décembre Spectacle à partir de 15h au centre social Albert jacquard

Le 16 décembre Marche de noel à partir de 14h Centre social

Le 16 décembre Concert à partir de 17h à l’église Notre-Dame de Pellevoisin

Le 17 décembre A la nuit tombee à partir de 17h Pré muché

Le 21 décembre Repas solidaire à partir de 12h à la guinguette de la paix (75 rue du chevalier francais)

Quartier de Saint-Maurice Pellevoisins Saint Maurice pellevoisin Lille 59370 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T12:00:00+01:00

2023-12-21T12:00:00+01:00 – 2023-12-21T15:30:00+01:00