Vide grenier de Saint Aubin Dimanche 17 septembre, 09h00 Quartier de Saint Aubin

Venez vendre ce dont vous n’avez plus besoin, ou chiner dans le quartier de Saint Aubin à la Ferté Saint Aubin, dans la rue basse et les rues adjacentes.

Restauration et buvette sur place !

Réservation obligatoire avant le vendredi 15 septembre à 19h00

Quartier de Saint Aubin La ferte-saint-aubin 02 38 76 06 76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

