Nord Deambulare – parcours dans Moulins Quartier de Moulins Lille, 14 septembre 2019, Lille. Deambulare – parcours dans Moulins Samedi 14 septembre 2019, 12h00 Quartier de Moulins Gratuit ☁ Deambulare ☁ En route ! Par cette promenade, Fred Martin nous invite à poser un autre regard sur le quartier de Moulins, où il habite. Il nous propose de faire le lien entre trois sites dans lesquels des œuvres végétales sont implantées : deux lieux culturels (l’Atelier-Galerie Bleu et la maison Folie Moulins) et un jardin d’habitants (jardin Niwa Hanagara). Chacune a suscité l’implication des voisins durant l’été. Elles sont reliées entre elles par des petits trésors disséminés à travers les rues secrètes ou peu empruntées de Moulins… Samedi 14 septembre, les voyageuses et voyageuses pourront retirer leur carte du quartier dans chacun des trois lieux puis partir l’explorer librement, au gré de leurs envies. Soyez les bienvenu·e·s pour rejoindre le parcours, et les escales : repas, ateliers et spectacles sont au programme. Dans le cadre d’Eldorado dans les quartiers avec lille3000 ▬▬▬▬ LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE de 12h à 16h – Jardin Niwa Hanagara (Maison de quartier les moulins) 9bis rue Edouard Herriot ▶ Repas, animations et visite du jardin ▶ Découverte de l’œuvre La Grande Migration : « de la terre du jardin semblent pousser des branches qui grimpent jusqu’aux balcons de l’immeuble, pour les porter et les inviter à rejoindre d’autres balcons… » de 14h à 17h – Atelier-Galerie Bleu Agb, 26 Rue Georges Clemenceau ▶ Ateliers et lectures ▶ Découverte de l’œuvre Cornu Copiae : « L’Atelier-Galerie bleu devient un laboratoire où se construit, ensemble, de bois et de paille une corne d’abondance en suspension. » de 14h à 19h – maison Folie Moulins, Lille, 47/49 rue d’Arras ▶ ateliers, concert ▶ Découverte de l’œuvre Horizons : « Une falaise de terre, où apparaissent des visages familiers… ceux des habitants qui ont participé à leur premier baptême de terre ! » ▶ 17h / Borderless par Le Plus Petit Cirque du Monde : inspiré de la Lucha Libre (style de catch acrobatique mexicain), ce duo de cirque traite de la frontière Mexique-Etats-Unis. ▶ 18h / Fanfare Tractopelle : Eurodance retro-futuriste cuivrée, la tractopelle voue un culte infini pour les tubes dance des années 90’s, mettant cuivres et âmes pour retranscrire tes K7 audios préférées. ▬▬▬▬ LES INFOS → Samedi 14 septembre, de 12h à 19h → Parcours et animations GRATUITS Quartier de Moulins Moulins lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

