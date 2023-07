BIRDIE MEMORY Quartier de L’iranget City Stade Joseph Navarro Béziers, 29 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez découvrir le chant des mélodieux oiseaux avec notre poster interactif!

Animation intergénérationnelle – Animations gratuites – Adhésion à l’association 5€.

2023-08-29 18:00:00 fin : 2023-08-29 21:00:00. .

Discover the melodious songs of birds with our interactive poster!

Intergenerational activities – Free entertainment – Association membership 5?

¡Venga a descubrir los melodiosos cantos de los pájaros con nuestro póster interactivo!

Actividades intergeneracionales – Actividades gratuitas – Miembro de la asociación 5?

Entdecken Sie den Gesang der melodischen Vögel mit unserem interaktiven Poster!

Generationsübergreifende Animation – Kostenlose Animation – Mitgliedschaft im Verein 5?

Mise à jour le 2023-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE