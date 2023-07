Nos quartiers d’été Quartier de Lille-Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Nos quartiers d’été Quartier de Lille-Sud Lille, 8 juillet 2023, Lille. Nos quartiers d’été 8 juillet – 30 août Quartier de Lille-Sud Entrée libre, gratuit Au programme : Olympiades, parcours d’orientation, découverte de nouveaux sports, tournois sportifs, concours, danse, épreuves sportives en famille, petite restauration… Dates, horaires et infos pratiques : Samedi 8 juillet de 15h à 21h30 au stade Raymond Kopa (chemin des Margheritois)

Mardi 11 juillet de 14h à 17h sur les espaces de proximité Balzac

Mercredi 12 juillet de 14h à 17h sur le city stade et espace trampoline (rue du Vaisseau le Vengeur)

Lundi 17 juillet de 14h à 17h au square de la Garonne

Vendredi 21 juillet de 14h à 17h au jardin des Cultures

Vendredi 21 juillet de 17h à 21h30 à la résidence Thumesnil (rue d’Arsonval et rue Cauchy)

Mercredi 30 août de 14h à 20h sur le parvis Wagner (en face du Pôle Ressources Jeunesse) Ces animations sont proposées par les centres sociaux du quartier de Lille-Sud (Lazare-Garreau, de l’Arbrisseau et du Chemin Rouge), en partenariat avec les assiciations du quartier, la Ville de Lille et la Région Hauts-de-France. Quartier de Lille-Sud 83 rue du faubourg des postes Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 16 84 30 Centres sociaux, écoles, crèches, mairie de quartier, La Fabrique, Médiathèque de Lille-Sud, CFRPE, associations, UTPAS.. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

