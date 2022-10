Rallye Langage 3ème édition » Défis en famille » Quartier de Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Rallye Langage 3ème édition » Défis en famille » Quartier de Lille-Sud, 18 octobre 2022, Lille. Rallye Langage 3ème édition » Défis en famille » 18 – 25 octobre Quartier de Lille-Sud Ce Rallye Langage vous propose d’éteindre les écrans et de profiter avec vos enfants des lieux et des personnes qui œuvrent pour la Petite Enfance dans le quartier. Quartier de Lille-Sud 83 rue du faubourg des postes Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://rallyelangage.fr/ »}]

03 20 16 84 30 Centres sociaux, écoles, crèches, mairie de quartier, La Fabrique, Médiathèque de Lille-Sud, CFRPE, associations, UTPAS.. Le COPPELS fédére les acteurs de la Petite Enfance autour d’un projet commun. Il propose une semaine d’activités, aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents, au sein d’un maximum de structure du quartier. L’objectif est surtout de faire découvrir les lieux où chaque famille peut trouver une ressource éducative : crèches, écoles, PMI, centres sociaux, etc… Cette semaine d’activités s’achévera par un spectacle à la Fabrique du Sud (initialement prévus au Grand Sud), le 25 octobre à partir de 9h30. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T09:00:00+02:00

2022-10-25T16:10:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Quartier de Lille-Sud Adresse 83 rue du faubourg des postes Lille-Sud Ville Lille Age maximum 99 lieuville Quartier de Lille-Sud Lille Departement Nord

Quartier de Lille-Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Rallye Langage 3ème édition » Défis en famille » Quartier de Lille-Sud 2022-10-18 was last modified: by Rallye Langage 3ème édition » Défis en famille » Quartier de Lille-Sud Quartier de Lille-Sud 18 octobre 2022 lille Quartier de Lille-Sud Lille

Lille Nord