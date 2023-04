Le Gigatrium en fête Quartier de l’Étang – en plein air, 13 mai 2023, Vernier.

Le Gigatrium en fête Samedi 13 mai, 10h00 Quartier de l’Étang – en plein air

Pour cette journée spéciale, la Ville de Vernier vous invite à parcourir le bâtiment au fil des animations prévues dans et au abords du Gigatrium.

10h – 12h : partie officielle et apéritif

10h – 16h : démonstrations et initiations sportives

10h – 17h : atelier réparation vélo par ByKarl (main d’œuvre offerte par la Ville de Vernier)

10h – 18h : animation avec les pompiers de Vernier

12h – 12h30 : la vague rouge par la Compagnie Zanco

12h – 14h : visite de l’école, des locaux du parascolaire et de l’espace de vie enfantine / animations / stand pop-corn et barbe-à-papa par l’Association des parents d’élèves

12h / 14h / 16h : visites guidées du potager en toiture

13h – 17h : jeux avec les ludothèques de Châtelaine et des Avanchets

14h – 16h : bricolages et jeux avec les bibliothèques de Châtelaine et des Avanchets

16h30 – 17h30 : l’heure du conte par Casilda Regueiro

17h – 17h30 : démonstration de flamenco avec Arte Andaluz

18h : fin de la manifestation

Service des bâtiments (SBA)

Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch

