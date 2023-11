SOIRÉE CINÉCO Quartier de l’estournal Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 30 novembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Soirée cinéco le jeudi 30 novembre à 18h projection d’un film surprise et à 20h30 projection de « Anatomie d’une chute » de Justine Triet(France • 2023 • 2h30)

Auberge espagnole- boissons offertes

….

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Quartier de l’estournal Salle polyvalente

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Soirée cinéco on Thursday, November 30 at 6pm screening of a surprise film and at 8:30pm screening of « Anatomie d’une chute » by Justine Triet(France ? 2023 ? 2h30)

Spanish meal – drinks included

…

Noche de cine el jueves 30 de noviembre a las 18h con una película sorpresa y a las 20h30 con « Anatomie d’une chute » de Justine Triet (Francia ? 2023 ? 2h30)

Comida española – bebidas incluidas

…

Cineco-Abend am Donnerstag, den 30. November um 18 Uhr mit einem Überraschungsfilm und um 20.30 Uhr mit » Anatomie eines Sturzes » von Justine Triet(Frankreich ? 2023 ? 2.30 Uhr)

Auberge espagnole- Getränke werden angeboten

…

Mise à jour le 2023-11-15 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère