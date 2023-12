Concert de Noël Chorale Scamelvilla Quartier de l’Église Gonneville-sur-Honfleur, 1 décembre 2023, Gonneville-sur-Honfleur.

Gonneville-sur-Honfleur,Calvados

La chorale Scamelvilla d’Equemauville donnera un concert entièrement composé de chants de Noël dans l’église de Gonneville-sur-Honfleur.

La chorale existe depuis plus de vingt-cinq ans et compte une cinquantaine de choristes..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Quartier de l’Église

Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie



The Scamelvilla choir from Equemauville will perform an all-Christmas concert in the church at Gonneville-sur-Honfleur.

The choir has been in existence for over twenty-five years, and now numbers some fifty singers.

El coro Scamelvilla de Equemauville ofrecerá un concierto de Navidad en la iglesia de Gonneville-sur-Honfleur.

El coro existe desde hace más de veinticinco años y cuenta actualmente con unos cincuenta cantantes.

Der Chor Scamelvilla aus Equemauville wird in der Kirche von Gonneville-sur-Honfleur ein Konzert geben, das ausschließlich aus Weihnachtsliedern besteht.

Der Chor besteht seit über fünfundzwanzig Jahren und hat etwa fünfzig Sängerinnen und Sänger.

