Randonnée, dégustation et exposition à Gonneville-sur-Honfleur Quartier de l’Église Gonneville-sur-Honfleur, 16 septembre 2023, Gonneville-sur-Honfleur.

Gonneville-sur-Honfleur,Calvados

Randonnée à la rencontre du patrimoine naturel, des arbres remarquables de la commune et des cultures locales. À l’arrivée, exposition photos sur les plantes sauvages, proposée par le conservatoire botanique de Brest et le Calvados. Dégustation de teurgoule, accompagnée d’un verre de jus de pomme.

Départ de l’église Saint-Martin..

2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Quartier de l’Église

Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie



Hike to discover the natural heritage, the commune’s remarkable trees and local cultures. On arrival, a photo exhibition on wild plants, organized by the Brest Botanical Conservatory and Calvados. Tasting of teurgoule, accompanied by a glass of apple juice.

Departure from Saint-Martin church.

Un paseo para descubrir el patrimonio natural, los notables árboles de la ciudad y las culturas locales. A la llegada, exposición fotográfica sobre plantas silvestres, organizada por el Conservatorio Botánico de Brest y Calvados. Degustación de teurgoule, acompañada de un vaso de zumo de manzana.

Salida desde la iglesia de Saint-Martin.

Wanderung zur Begegnung mit dem Naturerbe, den bemerkenswerten Bäumen der Gemeinde und den lokalen Kulturen. Am Ziel: Fotoausstellung über Wildpflanzen, die vom Botanischen Konservatorium von Brest und Calvados angeboten wird. Verkostung von Teurgoule, begleitet von einem Glas Apfelsaft.

Start an der Kirche Saint-Martin.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité