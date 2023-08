Journées du Patrimoine | Portes ouvertes au Musée des Bombardements Quartier de l’Économat Saint-Maximin, 16 septembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre 2023, portes ouvertes au Musée des Bombardements de Saint-Maximin de 14h à 17h.

Entrée et visite guidée gratuites..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. 0 .

Quartier de l’Économat

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



As part of the European Heritage Days on September 16 and 17, 2023, open doors at the Musée des Bombardments de Saint-Maximin from 2pm to 5pm.

Free admission and guided tour.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 16 y 17 de septiembre de 2023, jornadas de puertas abiertas en el Museo de los Bombardeos de Saint-Maximin de 14:00 a 17:00 horas.

Entrada gratuita y visita guiada.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals am 16. und 17. September 2023 findet von 14.00 bis 17.00 Uhr ein Tag der offenen Tür im Musée des Bombardements de Saint-Maximin statt.

Eintritt und Führung sind kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise