COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 – FRANCE / NAMIBIE Quartier de l’Écluse de la Méditerranée Mas-Saintes-Puelles, 21 septembre 2023, Mas-Saintes-Puelles.

Mas-Saintes-Puelles,Aude

À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, la Guinguette du Canal retransmet les matchs de l’équipe de France !

Rendez-vous le jeudi 21 septembre 2023 à 21h pour assister à la retransmission du match France/Namibie !.

2023-09-21 21:00:00

Quartier de l’Écluse de la Méditerranée

Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie



For the Rugby World Cup 2023, the Guinguette du Canal is broadcasting the French team’s matches!

Join us on Thursday, September 21, 2023 at 9pm for the France/Namibia match!

Con motivo de la Copa del Mundo de Rugby 2023, la Guinguette du Canal retransmitirá los partidos de la selección francesa

¡Acompáñenos el jueves 21 de septiembre de 2023 a las 21:00 para el partido Francia/Namibia!

Anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 überträgt die Guinguette du Canal die Spiele der französischen Nationalmannschaft!

Besuchen Sie uns am Donnerstag, den 21. September 2023 um 21 Uhr, um die Übertragung des Spiels Frankreich gegen Namibia zu sehen!

