Rassemblement et exposition de voitures & motos d’hier et d’aujourd’hui Quartier de l’arsenal Tarbes, 24 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Passion Auto Moto 65 vous donne rendez-vous pour une matinée d’échanges avec des passionnés de voitures & motos d’hier et d’aujourd’hui : collection, américaine, sportive, hot rod, yountimer, prestige….

2023-12-24 09:00:00 fin : 2023-12-24 13:00:00. EUR.

Quartier de l’arsenal TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Passion Auto Moto 65 invites you to a morning of exchanges with enthusiasts of cars and motorcycles of yesterday and today: classic, American, sports, hot rod, yountimer, prestige…

Passion Auto Moto 65 le invita a una mañana de debates con apasionados de coches y motos de ayer y de hoy: clásicos, americanos, deportivos, hot rod, vintage, de prestigio…

Passion Auto Moto 65 lädt Sie zu einem Vormittag ein, an dem Sie sich mit Liebhabern von Autos und Motorrädern von gestern und heute austauschen können: Sammlerstücke, amerikanische Autos, Sportwagen, Hot Rods, Yountimer, Prestigefahrzeuge…

