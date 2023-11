DEBA’THE « acteurs de l’emploi engagés pour nos quartiers » Quartier de l’Argonne Orléans Orléans, 15 décembre 2023, Orléans.

DEBA’THE « acteurs de l’emploi engagés pour nos quartiers » Vendredi 15 décembre, 09h30 Quartier de l’Argonne Orléans Sur inscription

Échanges et débats autour de l’emploi dans les quartiers prioritaires.

Évènement de clôture de Les quartiers de l’emploi : toutes et tous engagées.

Cette rencontre à destination des acteurs de la politique de la ville et des acteurs de l’emploi (services publics, institutions, associations, habitants…) est organisée par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et du Travail et des Solidarités du Centre-Val de Loire (DREETS) et les services de l’Etat en département, avec l’appui du Centre de ressources politique de la ville « Villes au Carré », de l’équipe de Pass’Emploi Service, et la collaboration des acteurs engagés et mobilisés en faveur de l’emploi des habitants des quartiers prioritaires.

Dans une démarche de coopération, ce temps permettra dans un cadre convivial de débattre, d’échanger, de mettre en valeur les initiatives locales et remonter les problématiques.

Quartier de l’Argonne Orléans L’Argonne 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T09:30:00+01:00 – 2023-12-15T12:30:00+01:00

