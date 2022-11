Info’Réno: démolition tour Watteau Quartier de la Saraillère Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de la Saraillère, dont la démolition de la Tour Watteau, des temps d’échanges et d’animations sont au programme, rues Watteau et Matisse. Quartier de la Saraillère rue Antoine Watteau 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour l’occasion retrouvez l’info’réno, à l’angle des rues Antoine Watteau et Henri Matisse (rdv sur l’esplanade) Lundi 21 novembre, de 14h30 à 18h Début de la démolition de la Tour Watteau

Stand d’infomartions: échanges, questions / réponses Mercredi 30 novembre, de 14h à 18h Animations autour des travaux de rénovation Démonstrations de grignotage de la Tour/ nettoyage des façades par drône Stand d’information sur les démolitions et les réhabilitations du quartier Prise de parole publique du Maire de Cenon et du Directeur général de Mésolia

Remise de morceaux de la Tour aux habitants du quartier

Stand de restauration: crêpes, gaufres, gâteaux, chocolats chauds, jus

Groupe de musique: Granny Smith

Mémoires et paroles d’habitants: exposition, projection de films, carnet de quartier

